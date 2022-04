FESTIVAL AH? – UN VERANO NARANJA Parthenay, 21 mai 2022, Parthenay.

FESTIVAL AH? – UN VERANO NARANJA ESPLANADE DU PALAIS DES CONGRÈS 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay

2022-05-21 18:30:00 – 2022-05-21 ESPLANADE DU PALAIS DES CONGRÈS 22 Boulevard de la Meilleraye

Parthenay Deux-Sèvres

EUR Un verano naranja par Tuga Intervenciones (Chili)

Vous les aimez comment vos journées à la plage ?

Sable, mer, mouettes et crème solaire. Beaucoup de crème solaire… Tuga, le populaire mime de Valparaíso au Chili, vous invite à découvrir la fraîcheur d’un été orange aux odeurs d’embruns du Pacifique. Grand, dégingandé, colorié, Tuga est prêt à tout pour profiter au maximum d’une après-midi à la plage, quitte à importuner, pour leur plus grand plaisir, ses voisins de serviette. On vous en dirait bien plus, mais on n’a pas idée de ce qu’il va bien pouvoir encore inventer. Enfin, ça dépendra de vous aussi…

Un verano naranja par Tuga Intervenciones (Chili)

Vous les aimez comment vos journées à la plage ?

Sable, mer, mouettes et crème solaire. Beaucoup de crème solaire… Tuga, le populaire mime de Valparaíso au Chili, vous invite à découvrir la fraîcheur d’un été orange aux odeurs d’embruns du Pacifique. Grand, dégingandé, colorié, Tuga est prêt à tout pour profiter au maximum d’une après-midi à la plage, quitte à importuner, pour leur plus grand plaisir, ses voisins de serviette. On vous en dirait bien plus, mais on n’a pas idée de ce qu’il va bien pouvoir encore inventer. Enfin, ça dépendra de vous aussi…

Un verano naranja par Tuga Intervenciones (Chili)

Vous les aimez comment vos journées à la plage ?

Sable, mer, mouettes et crème solaire. Beaucoup de crème solaire… Tuga, le populaire mime de Valparaíso au Chili, vous invite à découvrir la fraîcheur d’un été orange aux odeurs d’embruns du Pacifique. Grand, dégingandé, colorié, Tuga est prêt à tout pour profiter au maximum d’une après-midi à la plage, quitte à importuner, pour leur plus grand plaisir, ses voisins de serviette. On vous en dirait bien plus, mais on n’a pas idée de ce qu’il va bien pouvoir encore inventer. Enfin, ça dépendra de vous aussi…

FESTIVAL AH?

ESPLANADE DU PALAIS DES CONGRÈS 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay

dernière mise à jour : 2022-04-23 par