FESTIVAL AH? – TOY TOY ! Parthenay, 21 mai 2022, Parthenay.

FESTIVAL AH? – TOY TOY ! Rue du Puits Saint-Jean JARDIN FÉROLLE Parthenay

2022-05-21 – 2022-05-21 Rue du Puits Saint-Jean JARDIN FÉROLLE

Parthenay Deux-Sèvres

5 EUR Toy Toy ! par La Roulotte Ruche (Lille)

Concerto pouëtique et poétique !

Entre concert et théâtre d’objets. Toy Toy commence autour d’un grand coffre mystérieux. À l’intérieur, des jouets en veux-tu en voilà, font des pouëts, des couics, des meuhs, des brzz. Et le chef d’orchestre, se plaît à leur redonner vie. Les poupées rient, les cubes s’entrechoquent, les hochets hoquètent et tout se mêle dans une joyeuse farandole sonore.

Toy Toy ! par La Roulotte Ruche (Lille)

Concerto pouëtique et poétique !

Entre concert et théâtre d’objets. Toy Toy commence autour d’un grand coffre mystérieux. À l’intérieur, des jouets en veux-tu en voilà, font des pouëts, des couics, des meuhs, des brzz. Et le chef d’orchestre, se plaît à leur redonner vie. Les poupées rient, les cubes s’entrechoquent, les hochets hoquètent et tout se mêle dans une joyeuse farandole sonore.

Toy Toy ! par La Roulotte Ruche (Lille)

Concerto pouëtique et poétique !

Entre concert et théâtre d’objets. Toy Toy commence autour d’un grand coffre mystérieux. À l’intérieur, des jouets en veux-tu en voilà, font des pouëts, des couics, des meuhs, des brzz. Et le chef d’orchestre, se plaît à leur redonner vie. Les poupées rient, les cubes s’entrechoquent, les hochets hoquètent et tout se mêle dans une joyeuse farandole sonore.

FESTIVAL AH?

Rue du Puits Saint-Jean JARDIN FÉROLLE Parthenay

dernière mise à jour : 2022-04-23 par