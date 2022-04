FESTIVAL AH? – SILENCIS Parthenay, 21 mai 2022, Parthenay.

FESTIVAL AH? – SILENCIS PLACE DE LA MAIRIE 2 Rue de la Citadelle Parthenay

2022-05-21 – 2022-05-21 PLACE DE LA MAIRIE 2 Rue de la Citadelle

Parthenay Deux-Sèvres

EUR Silencis par Claire Ducreux (Espagne)

Une invitation à respirer ensemble au rythme lent et profond de la vie…

Un arbre murmure : “Arrête-toi parce qu’il est urgent de vivre. Prends le temps de voir à nouveau, de redécouvrir ce qu’à force de connaître tu ne connais plus, le temps d’écouter le silence et les pensées se mêler, de voir danser l’immobile, de se sentir à nouveau infiniment vivant.”

Une explosion… Une pluie de cendres… L’hommage à la vie d’un arbre qui tremble et d’une âme qui danse. Un spectacle rempli d’amour, de tendresse, de partage, d’émotion, d’espoir.

Prix du meilleur spectacle de rue du Festival de Valladolid 2017

FESTIVAL AH?

PLACE DE LA MAIRIE 2 Rue de la Citadelle Parthenay

