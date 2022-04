FESTIVAL AH? – POUCET Parthenay Parthenay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Parthenay

FESTIVAL AH? – POUCET Parthenay, 21 mai 2022, Parthenay. FESTIVAL AH? – POUCET Rue du Jardin Public JARDIN PUBLIC Parthenay

2022-05-21 20:00:00 – 2022-05-21 Rue du Jardin Public JARDIN PUBLIC

Parthenay Deux-Sèvres 8 EUR Poucet par Les Royales Marionnettes (Belgique) Conte pour individus fêlés

“Lorsque l’on découvre un monstre sous son lit, il y a trois façons de réagir. On peut se cacher sous les couvertures, fermer les yeux très fort en le suppliant de disparaître. Ça c’est pour les faibles, es trouillards, les lâches, en un mot… les enfants. On peut aussi décider de construire un lit sans pied, avec le matelas au ras du sol, ou de boucher l’espace sous le lit avec de grand tiroirs remplis de vieux habits pour empêcher le monstre de s’y installer. C’est la solution des pragmatiques, des fatigués, de ceux qui savent tout, qui ont toujours raison, en un mot… des parents. Ou alors on peut aller voir le monstre, pour causer deux minutes et savoir s’il n’y aurait pas une possibilité de se faire aimer. C’est ce que font les orphelins, les perdus, ceux qu’on a abandonnés. C’est ce que je ferais, moi, Poucet Poucet par Les Royales Marionnettes (Belgique) Conte pour individus fêlés

Rue du Jardin Public JARDIN PUBLIC Parthenay

Détails Catégories d'évènement: Deux-Sèvres, Parthenay

