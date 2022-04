FESTIVAL AH? – MONSIEUR & MADAME LOOPS, 21 mai 2022, .

FESTIVAL AH? – MONSIEUR & MADAME LOOPS

2022-05-21 – 2022-05-21

EUR Monsieur & Madame LoOps

Danse avec les loOps !

On ne présente plus… Monsieur et Madame LoOps est un duo décalé looper beat-box/ machines, guitare, voix. Ils offrent un groove, reggae-dub et d’autres surprises à tendance skanky & basse musique. Leur recette : une rythmique efficace, des mélodies accrocheuses, un beat sautillant, pas mal de bidouillages home studio et beaucoup de bonnes vibrations !

Monsieur & Madame LoOps

Danse avec les loOps !

On ne présente plus… Monsieur et Madame LoOps est un duo décalé looper beat-box/ machines, guitare, voix. Ils offrent un groove, reggae-dub et d’autres surprises à tendance skanky & basse musique. Leur recette : une rythmique efficace, des mélodies accrocheuses, un beat sautillant, pas mal de bidouillages home studio et beaucoup de bonnes vibrations !

Monsieur & Madame LoOps

Danse avec les loOps !

On ne présente plus… Monsieur et Madame LoOps est un duo décalé looper beat-box/ machines, guitare, voix. Ils offrent un groove, reggae-dub et d’autres surprises à tendance skanky & basse musique. Leur recette : une rythmique efficace, des mélodies accrocheuses, un beat sautillant, pas mal de bidouillages home studio et beaucoup de bonnes vibrations !

FESTIVAL AH?

dernière mise à jour : 2022-04-23 par