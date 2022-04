FESTIVAL AH? – MIROIR OH MIROIR Parthenay Parthenay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Parthenay

FESTIVAL AH? – MIROIR OH MIROIR Parthenay, 21 mai 2022, Parthenay. FESTIVAL AH? – MIROIR OH MIROIR MAISON DES CULTURES DE PAYS 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay

2022-05-21 10:30:00 – 2022-05-21 MAISON DES CULTURES DE PAYS 1 Rue de la Vau Saint-Jacques

Parthenay Deux-Sèvres EUR Miroir oh miroir – Compagnie 16 ans d’écart (Bordeaux) (Re)donner la parole aux femmes SDF

La metteure en scène Sandrine Cayol, est allée à la rencontre de femmes sans domicile fixe durant plusieurs mois afin de recueillir leurs voix, leurs expériences, leurs témoignages. Cela dans le but de mieux comprendre comment chacune d’elle vit son quotidien et plus particulièrement sa féminité dans la rue. Ce collectage a été le point de départ d’un travail d’écriture dramaturgique en collaboration avec le jeune écrivain Vincent Chevais. Avec le soutien de Mélioris Les Genêts et de l’OARA Miroir oh miroir – Compagnie 16 ans d’écart (Bordeaux) (Re)donner la parole aux femmes SDF

