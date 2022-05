FESTIVAL AH? – MARTINE, TAROT DE CUISINE, 21 mai 2022, .

FESTIVAL AH? – MARTINE, TAROT DE CUISINE

2022-05-21 – 2022-05-21

EUR Martine, tarot de cuisine par la Cie Midi à l’ouest (Niort)

Voyance Maison

Martine popote et papote. Elle vous reçoit dans sa cuisine et vous lit le tarot sur sa nappe à carreaux. Pour vous, l’avenir à la bonne franquette, pour elle…un peu de beurre dans les épinards ! Café et anthésite offerts.

> Atelier participatif, collectage entresort forain intimiste et convivial et enquête de territoire.

FESTIVAL AH?

dernière mise à jour : 2022-04-22 par