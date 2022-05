FESTIVAL AH? – LE FAKHIR TOUR Les Châteliers, 18 juin 2022, Les Châteliers.

FESTIVAL AH? – LE FAKHIR TOUR CPIE DE COUTIÈRES 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers

2022-06-18 17:30:00 – 2022-06-18 CPIE DE COUTIÈRES 6 Rue du Jardin des Sens

Les Châteliers Deux-Sèvres Les Châteliers

EUR Saâdikh, grand fakhir mondial – Monsieur Pif (Pornichet)

Ca pique ! Monsieur Pif est un clown à la recherche de rencontres et de petits bonheurs. Dans la plus pure tradition des seuls-en-rue et surtout dans l’espoir d’être aimé, M. Pif devient pour notre grand plaisir le Saâdikh, un grand fakir issu du célèbre “Bombay Circus Of The Soleil”.

En partenariat avec : Mairie de Saint-Loup / Lamairé, Association Mieux vivre à Saint-Paul, Mairie des Châteliers

+33 5 49 71 22 37

CPIE DE COUTIÈRES 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers

