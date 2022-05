FESTIVAL AH? – LE BANQUET DE LA SAINTE-CÉCILE, 15 mai 2022, .

FESTIVAL AH? – LE BANQUET DE LA SAINTE-CÉCILE

2022-05-15 – 2022-05-15

11 EUR Spectacle Le banquet de la Sainte-Cécile – La Mouline (Niort), un banquet de mots, d’images et d’humanité jubilatoire !

Raconteur de génie, le comédien Jean-Pierre Bodin livre le quotidien pittoresque de la fanfare municipale du village de son enfance.

Saxophone alto de cette harmonie de six à vingt-six ans, il a participé à toutes les fêtes et célébrations, à tous les défilés, partageant l’amitié fraternelle, bruyante et très festive, de ces musiciens au solfège parfois approximatif.

Avec un sens inouï de l’observation, il embarque les spectateurs dans les histoires irrésistibles et les aventures rocambolesques de l’harmonie locale, avec ses habitudes, ses trognes, ses personnalités, ses dérisions et ses libations ! Un spectacle d’anthologie joué plus de 1000 fois.

Spectacle Le banquet de la Sainte-Cécile – La Mouline (Niort), un banquet de mots, d’images et d’humanité jubilatoire !

Raconteur de génie, le comédien Jean-Pierre Bodin livre le quotidien pittoresque de la fanfare municipale du village de son enfance.

Saxophone alto de cette harmonie de six à vingt-six ans, il a participé à toutes les fêtes et célébrations, à tous les défilés, partageant l’amitié fraternelle, bruyante et très festive, de ces musiciens au solfège parfois approximatif.

Avec un sens inouï de l’observation, il embarque les spectateurs dans les histoires irrésistibles et les aventures rocambolesques de l’harmonie locale, avec ses habitudes, ses trognes, ses personnalités, ses dérisions et ses libations ! Un spectacle d’anthologie joué plus de 1000 fois.

Spectacle Le banquet de la Sainte-Cécile – La Mouline (Niort), un banquet de mots, d’images et d’humanité jubilatoire !

Raconteur de génie, le comédien Jean-Pierre Bodin livre le quotidien pittoresque de la fanfare municipale du village de son enfance.

Saxophone alto de cette harmonie de six à vingt-six ans, il a participé à toutes les fêtes et célébrations, à tous les défilés, partageant l’amitié fraternelle, bruyante et très festive, de ces musiciens au solfège parfois approximatif.

Avec un sens inouï de l’observation, il embarque les spectateurs dans les histoires irrésistibles et les aventures rocambolesques de l’harmonie locale, avec ses habitudes, ses trognes, ses personnalités, ses dérisions et ses libations ! Un spectacle d’anthologie joué plus de 1000 fois.

FESTIVAL AH?

dernière mise à jour : 2022-04-22 par