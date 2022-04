FESTIVAL AH? – JAZZ COMBO BOX Parthenay, 21 mai 2022, Parthenay.

FESTIVAL AH? – JAZZ COMBO BOX ESPLANADE PALAIS DES CONGRÈS 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay

2022-05-21 – 2022-05-21 ESPLANADE PALAIS DES CONGRÈS 22 Boulevard de la Meilleraye

Parthenay Deux-Sèvres

EUR Concert Jazz Combo Box

La fanfare qui fait scratch !

Seule et unique fanfare à jouer avec un scratchophone, Jazz Combo Box propose des oeuvres originales saupoudrées de funk, de jazz, d’afro, de hip-hop et d’un groove auquel se mêlent une énergie et un son New-Orleans – d’où la Fanfare revient après être allée puiser aux sources !

FESTIVAL AH?

ESPLANADE PALAIS DES CONGRÈS 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay

