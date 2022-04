FESTIVAL AH? – EXPOSITION LES FABULETTES Parthenay, 14 mai 2022, Parthenay.

FESTIVAL AH? – EXPOSITION LES FABULETTES Rue Baptiste Marcet CHAPELLE DES CORDELIERS Parthenay

2022-05-14 – 2022-05-15 Rue Baptiste Marcet CHAPELLE DES CORDELIERS

Parthenay Deux-Sèvres Parthenay

Exposition Les Fabulettes par Maïa Commère (Poitiers)

Le plus petit théâtre du monde

Les Fabulettes de Maïa Commère sont, comme au théâtre, des situations et des personnages pour raconter le monde dans ce qu’il a de quotidien, de poétique ou d’insolite… mais en miniature. Maïa fabrique des personnages, les achète dans le commerce ou les récupère, puis les “maltraite”. Elle part de ses désirs, de ses fantasmes et des nôtres pour les assembler et les mettre en scène avec humour. Elle invente le début… au spectateur de s’inventer la suite.

Exposition Les Fabulettes par Maïa Commère (Poitiers)

Le plus petit théâtre du monde

Les Fabulettes de Maïa Commère sont, comme au théâtre, des situations et des personnages pour raconter le monde dans ce qu’il a de quotidien, de poétique ou d’insolite… mais en miniature. Maïa fabrique des personnages, les achète dans le commerce ou les récupère, puis les “maltraite”. Elle part de ses désirs, de ses fantasmes et des nôtres pour les assembler et les mettre en scène avec humour. Elle invente le début… au spectateur de s’inventer la suite.

+33 5 49 71 22 37

Exposition Les Fabulettes par Maïa Commère (Poitiers)

Le plus petit théâtre du monde

Les Fabulettes de Maïa Commère sont, comme au théâtre, des situations et des personnages pour raconter le monde dans ce qu’il a de quotidien, de poétique ou d’insolite… mais en miniature. Maïa fabrique des personnages, les achète dans le commerce ou les récupère, puis les “maltraite”. Elle part de ses désirs, de ses fantasmes et des nôtres pour les assembler et les mettre en scène avec humour. Elle invente le début… au spectateur de s’inventer la suite.

FESTIVAL AH?

Rue Baptiste Marcet CHAPELLE DES CORDELIERS Parthenay

dernière mise à jour : 2022-04-23 par CC Parthenay Gâtine