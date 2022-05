FESTIVAL AH? – ÉLISE Parthenay, 14 mai 2022, Parthenay.

FESTIVAL AH? – ÉLISE PALAIS DES CONGRÈS 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay

2022-05-14 – 2022-05-14 PALAIS DES CONGRÈS 22 Boulevard de la Meilleraye

Parthenay Deux-Sèvres

6 EUR Spectacle Élise, la Trilogie de et par Elise Noiraud – Compagnie 28 (Paris)

Un très grand moment du Festival Ah ? avec l’irrésistible Elise !

Élise, de 9 à 19 ans, qui se débat avec sa jeunesse. Drôle, sensible, lumineuse et tendre, Élise Noiraud, originaire de La Mothe-St-Héray, pose un regard lucide et acéré sur ses origines et le monde qui l’entoure. Aux antipodes d’un One-Woman-Show, le genre théâtral proposé par Elise Noiraud est une autofiction totalement originale, explosive et énergique, qui nous touche, car elle convoque avec poésie et grande finesse un universel dans lequel chacun se retrouvera. A ne pas manquer !

Possibilité de voir les spectacles de la trilogie séparément.

– 19h : épisode 1

– 20h45 : épisode 2

– 22h30 : épisode 3

Deux entractes de 20 minutes pour boire des verres et se restaurer sur place. L’intégrale : 3h50 (avec les entractes : 4h30)

FESTIVAL AH?

PALAIS DES CONGRÈS 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay

