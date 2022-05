FESTIVAL AH? – ÉCRIS-MOI

2022-05-21

à venir faire chanter de vieilles machines à écrire. 6 thèmes d’écriture proposés simultanément sur 6 bureaux mis à disposition. Le bureau des insultes fera face à celui de la propagande, tandis que

le bureau des amours vous guidera vers celui de l’humour noir…

Vos “petits mots” prendront corps à la nuit tombée grâce

