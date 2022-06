Festival agriculturel & ruralopoétique Vieilles-Maisons-sur-Joudry, 2 juillet 2022, Vieilles-Maisons-sur-Joudry.

Festival agriculturel & ruralopoétique Vieilles-Maisons-sur-Joudry

2022-07-02 – 2022-07-02

Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260

Festival d’agriculturel & ruralopoétique. Parole des Champs, groupe polyphonique Vèleûza. Nous veillerons ensemble, au gré des histoires de labeur, de lutte et d’espoir, comme on le faisait il y a longtemps, comme on le fait toujours au cours des nuits qui s’éternisent et des fêtes enivrantes. Organisé par les Jardins de la voie Romaine.

Festival d’agriculturel & ruralopoétique

+33 6 07 07 09 67

Vieilles-Maisons-sur-Joudry

