Reims Marne Nous avons le plaisir de vous présenter la 4ème édition du Festival Agapé qui aura lieu à Reims les 13, 28 et 29 avril 2022. Lors de cette 4ème édition les œuvres suivantes seront jouées: Vespro della Beata Vergine — Leonardo García Alarcón

Missa de Sancto Donatiano — Cappella Pratensis

Misteri Gloriosi — Jean Tubéry & La Fenice aVenire

Folías antiguas y criollas — Jordi Savall & Hespèrion XXI Ne manquez pas les différents cocktails de prestige (réservation obligatoire), qui vous permettront de rencontrer les artistes ! Ils auront lieu à la salle du Couronnement de la Vierge du Palais du Tau. Festival Agapé Reims 2022 Reims

