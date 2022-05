Festival Afro-Oriental à la citadelle

2022-09-24 18:00:00 – 2022-09-25 Au programme:

20h00: Concert, danses orientales, ateliers musicaux, souk + Buffet Oriental sur réservation obligatoire. +33 6 80 57 19 46 Au programme:

20h00: Concert, danses orientales, ateliers musicaux, souk + Buffet Oriental sur réservation obligatoire.

