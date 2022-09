FESTIVAL AFRO LATINO Pornichet Pornichet Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Loire-Atlantique L’association danse Afro Latines Pornichet à l’immense plaisir de vous presenter¬†sa 4eme edition du festival Afro Latino.

Nous vous attendons nombreux à l’hippodrome de Pornichet pour un weekend de folie.

Réservation full pass et logement dês maintenant via ce lien. Pour les entrées simple rendez vous directement sur place le jour J

 

Seront présents des profs et djs reconnus de niveau (National & International)

 LES PROFS

 Alex Salserito РParis

¬†Ezio Dias Fraga – Brésil – France

Didier – Des Sables d’Olonne

Florent Demdem – Nantes

Gema – Madrid

Gerson – Angola

Gervais – France

Guytou – Angers

Jeremy Fiesta – Nantes

Junior – Angola

Kris & Aurélie -Nantes

Landry & Windy

Lolo El Rumbero

Marie Denigot & Nikolay – France

Ruben Rodriguez – Cuba

Sonia Duarte & Ines- Lisbonne

Salim & Aurélie – Paris

Temo – Nantes

Vane – Chili

Victor Valdez – Cuba

Vido – Angers

Yannick – Pornichet LES DJS (SALLE AFRO)

DJ CORAZON

DJ DMDM

DJ MY’CO

DJ KIN

 

 LES DJS (SALLE LATINO)

DJ SALSERITO

DJ FIESTA

DJ DMDM

DJ EL MAMBO  

LE PROGRAMME Vendredi 14 Octobre :

17h30 ouverture des portes

18h00-20h00 stages (2 salles)

21h00 stages (2 salles)

22h00-02h00 Soirée d’ouverture

2 salles (Dress code African style) Samedi 15 Octobre :

Stage10h00-19h00 (3 Salles)

Show 20h00-21h00

21h00 Stages (Salle 1 et 2)

22h00-5h00 Soirée

2 Salles (Dress code Elégance) Dimanche 16 octobre :

Au BAHIA TIKKA PORNICHET

 14h00-17h00 Stages

17h00-00h00 Soirée SBK

(Dress code comme vous voulez) Plus d’info (résa, planning‚)

Yannick 06 28 60 64 50

Anaëlle 06 50 55 74 88 Rêglement sur place:

 Full Pass: 90۬

Vendredi, samedi et dimanche

Pass :  80۬

Samedi et dimanche

Rêglement à l’unité:¬†

10 €¨ Soirée du vendredi

15 €¨ Soirée samedi

15 €¨ le stage Pour cette 4e édition, venez vibrer aux rythmes des Danses Afro et Latino ! sportschallenger44@gmail.com +33 6 28 60 64 50 https://www.zumba-salsa.com/ Centre de Congrês de l’Hippodrome 1 avenue de l’Hippodrome Pornichet

dernière mise à jour : 2022-09-23 par

