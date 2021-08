Festival Africlap 2021 Espace diversités laïcité, 20 août 2021, Toulouse.

Festival Africlap 2021

du vendredi 20 août au dimanche 29 août à Espace diversités laïcité

### Cinémas d’Afrique [**Dans le cadre d’Une Saison Cinéma à Toulouse **](https://toulouse.fr/web/cultures/festivals/saison-cinema) Premier festival de cinéma de la région Occitanie à consacrer l’ensemble de sa programmation à la diffusion du savoir-faire cinématographique et des cultures africaines depuis 2014 à Toulouse. Des films inédits en France et une programmation ouverte et représentative de la diversité du continent africain. Cette huitième édition du Festival Africlap consacre une sélection spéciale de films pour célébrer la saison africa2020 et accueille en invité d’honneur Dani Kouyate*, réalisateur de films, metteur en scène de théâtre, comédien et conteur. * _Né en 1961 au Burkina Faso dans une famille de griots, il est titulaire d’une licence de cinéma de l’Institut Africain d’Éducation Cinématographique de Ouagadougou, d’une Maîtrise d’Animation Culturelle et Sociale à La Sorbonne et un Diplôme d’Études Approfondies en Esthétique du Cinéma à l’Université Paris 8 et un diplôme de l’École Internationale d’Anthropologie de Paris. Cinéaste, il a plus de 8 films à son actif. Il enseigne à l’Université d’Uppsala au département d’Anthropologie._ ### Plus d’infos [Retrouvez le programme complet sur le site du Festival Africlap ](https://www.africlap.fr) ![]() ### Infos pratiques * Du 20 au 29 août. * Le village du Festival n’ouvrira pas cette année en raison du covid-19

Pass festival illimité : 35 € / Pass festival week-end : 25€ Gaumont Wilson : 7€ / ticket (tarif spécial festival Africlap, pour tous les films de la programmation Africlap uniquement). Le Cratère et

Culture

Espace diversités laïcité 38 Rue d’Aubuisson, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



