2022-07-24 – 2022-07-24

Cajarc Lot Scène découverte

15h Mariaa Siga

17h Awori & Twani Théâtre de Verdure

20h Tina Mweni

21h30 Defmaamaadef

23h Flex Fab & Ziller Bas La 23ème édition du festival marque un tournant dans son histoire avec une programmation musicale plus moderne. Elle sera incarnée par une nouvelle génération, talentueuse, aux styles plus contemporains, tout en intégrant les références traditionnelles. La nouvelle vague de la musique africaine sera entourée de quelques-uns de ses illustres représentants. Scène découverte

Cajarc

