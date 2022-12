Festival Africajarc Cajarc Cajarc Catégories d’évènement: Cajarc

Lot

Festival Africajarc Cajarc, 20 juillet 2023, Cajarc . Festival Africajarc le Bourg Cajarc Lot

2023-07-20 – 2023-07-20 Cajarc

Lot 89 EUR Retrouvez-nous à Cajarc pour le 24ème festival de musiques africaines ! Une invitation ambiancée aux cultures d’Afriques !

Au bord du Lot, les festivaliers applaudiront des artistes talentueux aux styles plus contemporains. Festival Africajarc

Cajarc

dernière mise à jour : 2022-12-16 par

Détails Catégories d’évènement: Cajarc, Lot Autres Lieu Cajarc Adresse le Bourg Cajarc Lot Ville Cajarc lieuville Cajarc Departement Lot

Cajarc Cajarc Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cajarc/

Festival Africajarc Cajarc 2023-07-20 was last modified: by Festival Africajarc Cajarc Cajarc 20 juillet 2023 Cajarc le Bourg Cajarc Lot Lot

Cajarc Lot