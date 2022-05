Festival Africa Fête Marseille 3e Arrondissement, 21 juin 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Festival Africa Fête Marseille 3e Arrondissement

2022-06-21 – 2022-06-30

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Placé sous le signe du brassage culturel, de la convivialité et du partage, le Festival Africa Fête Marseille vous propose une inoubliable épopée faisant la part belle au métissage et à la diversité, sans frontières ni barrières.



À travers ciné-conférences citoyennes, une série de concerts éclectiques de qualité ainsi qu’un village associatif festif et militant, la cité Phocéenne vibre chaque année pendant plusieurs jours aux rythmes chaloupés des sonorités et de la vie africaine.



Pour sa dix-huitième édition, l’esprit subversif et humaniste du festival Africa Fête

sera plus que jamais présent du 21 au 30 juin prochains !



Faire résonner des paroles engagées qui sont parfois inaudibles – Rendre visible des esthétiques hors des sentiers battus – Dénoncer toutes formes d’injustice et de repli sur soi – Esquisser des rêves et des désirs collectifs – Aller à la rencontre des clameurs, des pensées qui font bouger les lignes.



Le festival investira essentiellement le quartier de la Belle de Mai et organisera des évènements inédits au centre-ville de Marseille.



Nous ouvrirons cette édition avec deux plateaux émergents exclusivement féminins : chœurs de femmes de l’Océan Indien avec Ker Maloya, chants liés à l’exil avec Nadia Ammour et en clôture une sélection afro-futuriste et afro fusion de DJ Waka !



Pour nos immanquables rendez-vous ON AIR sur le toit terrasse de la Friche la Belle de Mai, Senny Camara, une des rares femmes à jouer de la kora, accompagnera le coucher du soleil avec des sonorités mandingues hors du temps.



Puis, l’énergie survoltée du groupe métalleux togolais Arka’n Asrafokor, formation de métal fusion composée de cinq musiciens pleins d’audace nous fera découvrir une musique ancrée dans les cultures rythmiques régionales (Gazo, Blekete, etc…) et l’univers métal des années 80 et 90, dans le cadre d’une tournée européenne exclusive !



Le groupe mythique cap-verdien FERRO GAITA nous fera chalouper au rythme de la funana, à l’Espace Julien, pour une date exceptionnelle en France, le 22 juin !

Et nous clôturerons cette édition aux tempos de la rumba congolaise !



Nous donnerons la part belle à la poésie, aux mots, aux langues africaines !

Les poètes afro descendants d’hier et d’aujourd’hui déclameront leurs verbes. Ils nous emmèneront dans la magie des rencontres improbables et le partage de l’instant cristallin.



Capitaine Alexandre, être écrivant au tempo du cœur, partagera sa poésie qui chante l’exil, le don de soi, la révolte, la quête de l’humain à travers son spectacle

« Les Lumières d’Oujda- Traversées ».



Nous vous concoctons des rencontres littéraires, ciné-débat et bien d’autres évènements, retrouvez le programme sur notre site www.africafete.com !



Bien plus qu’un festival de musiques africaines, Africa Fête porte des rêves d’altérité et des voix de femmes et d’hommes engagés au quotidien pour un futur désirable, respectueux de la Terre Mère et du patrimoine immatériel.

Concerts éclectiques de qualité, village associatif festif et militant, la cité Phocéenne vibre chaque année aux rythmes chaloupés des sonorités et de la vie africaine.



