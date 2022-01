Festival Aflam Marseille 2e Arrondissement, 23 mars 2022, Marseille 2e Arrondissement.

Festival Aflam Musée des Civilisations d'Europe et Méditerranée Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement

2022-03-23 – 2022-04-03

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 2e Arrondissement

Le Mucem accueille la 9e édition du festival Aflam, Rencontres internationales de cinéma.



À travers 30 films issus d’une douzaine de pays du Maghreb et du Moyen-Orient, le festival Aflam souhaite questionner l’histoire, mais aussi interroger la complexité des identités, par le cinéma.



Cette sélection nous invite à penser et à changer notre regard sur le monde, ses constructions politiques et mémorielles, grâce à des films aux écritures affirmées. L’image d’archives comme matériau se présente comme l’un des piliers de ce programme, avec des films qui explorent la mémoire des luttes, du Maroc au Proche-Orient : ce faisant, c’est l’histoire même du cinéma qui se trouve détournée et nouvellement agencée. L’exil impose aussi de nouvelles dynamiques formelles qui se traduisent dans l’art de raconter, avec des films notamment syriens, qui offrent au récit de nouveaux espaces de transmission. L’émergence d’une production cinématographique soutenue en Arabie saoudite témoigne d’une critique sourde, nous offrant l’image d’une profonde remise en question de l’ordre social. Ailleurs, porté par une diversité de gestes cinématographiques, émerge le thème de l’acceptation de la différence pour avoir une place dans la société – en tant qu’homosexuel, en tant que femme, en tant qu’artiste.



Enfin, l’œuvre du réalisateur Merzak Allouache sera mise à l’honneur avec une rétrospective de cinq films. Précurseur de la jeune génération des cinéastes algériens, Merzak Allouache raconte et questionne la société algérienne depuis quarante ans avec un cinéma toujours très au fait de l’actualité et du quotidien de ses concitoyens.



Programme

• Jeudi 24 mars à 20h00 – Le Marin des montagnes

Séance d’ouverture du festival avec le long-métrage de Karim Aïnouz.



• Vendredi 25 mars à 10h00 – Nour Shams / Fiasco

Le film Fiasco de Nicolas Khoury [Liban, 2021, 1h10] est précédé du court-métrage Nour Shams de Faiza Ambah [Arabie saoudite/Royaume-Uni, 2021, 25 min].



• Vendredi 25 mars à 14h00 – Going South / 40 années et une nuit

Le film 40 années et une nuit de Mohammed Alholayyil (Arabie saoudite, 2020, 2h05] est précédé du court-métrage Going South de Mohammed Alhamoud [Arabie saoudite, 2019, 14 min].



• Vendredi 25 mars à 20h30 – Sandjak / Mapping Lessons

Le film Mapping Lessons de Philip Rizk [Égypte, 2020, 1h01] est précédé du court-métrage Sandjak de Chantal Partamian [Arménie/Liban, 2021, 9 min].



• Samedi 26 mars à 12h00 – Angle mort / Avant le déclin du jour

Le film Avant le déclin du jour d’Ali Essafi [Maroc/France, 2020, 1h10] est précédé du court-métrage Angle mort de Lotfi Achour [France/Tunisie, 2021, 13 min].



• Samedi 26 mars à 14h00 – Réactualiser les archives pour une histoire au présent

Café-ciné au forum.



• Samedi 26 mars à 16h00 – L’un de nous a quitté la photo / Our Memories Belong to Us

Le film Our Memories Belong to Us de Rami Farah et Signe Byrge Sorensen [2021, 1h33] est précédé du court-métrage L’un de nous a quitté la photo de Mohamad et Ahmad Malas [Syrie, 2021, 16 min].



• Samedi 26 mars à 20h30 – Death of a Virgin, and the Sin of Not Living

Dans le village de Batroun au Liban, quatre amis cherchent à tromper leur ennui. Ils se rejoignent pour rencontrer une prostituée et perdre leur virginité.



• Jeudi 31 mars à 10h00 – Leur Algérie

Après 62 ans de mariage, la grand-mère de Lina décide de se séparer de son mari et emménage seule dans un appartement voisin…



• Jeudi 31 mars à 14h00 – Omar Gatlato

Un cinéaste, un parcours : Merzak Allouache.



• Jeudi 31 mars à 20h30 – L’Homme qui regardait les fenêtres

Un cinéaste, un parcours : Merzak Allouache.



• Vendredi 1er avril à 10h00 – Liban 1982

L’invasion israélienne du Liban de 1982, vue par un enfant de 11 ans…



• Vendredi 1er avril à 14h00 – Les filles qui ont brûlé la nuit / Al-Sit / Jeux d’enfants

Trois courts-métrages au programme de cette nouvelle séance !



• Vendredi 1er avril à 17h30 – Normal !

Un cinéaste, un parcours : Merzak Allouache.



• Vendredi 1er avril à 20h30 – Rêve

Koukou, 20 ans, vit dans un village kabyle de haute montagne. Son comportement original dérange les sages du village, qui décident de l’interner en hôpital psychiatrique.



• Samedi 2 avril à 12h00 – Madame Courage

Un cinéaste, un parcours : Merzak Allouache.



• Samedi 2 avril à 14h00 – Rencontre internationale autour des pratiques de médiation culturelle

Café-ciné au forum.



• Samedi 2 avril à 16h00 – Le Disqualifié

La détresse d’une jeunesse tunisienne que la révolution n’a pas rendue aussi libre qu’elle l’espérait.



• Samedi 2 avril à 20h30 – L’Étranger

Sur le plateau du Golan occupé, Adnan est un médecin désespéré, incapable de suivre sa femme dans son rêve d’exil vers l’Europe.



• Dimanche 3 avril à 12h00 – Des Femmes

Un cinéaste, un parcours : Merzak Allouache.



• Dimanche 3 avril à 17h00 – Le Palais oriental / Alors nous vivons / Night / Khadiga

Quatre courts-métrages au programme de cette nouvelle séance !



• Dimanche 3 avril à 20h00 – Miguel’s War

Séance de clôture du festival.

dernière mise à jour : 2022-01-20 par