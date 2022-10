Festival Aéro Bd

2023-05-20 10:00:00 10:00:00 – 2023-05-21 18:00:00 18:00:00 Au programme du festival : dédicaces de bandes dessinées sur le thème de l’aviation et autre thème, expositions des œuvres de nombreux artistes et associations, animations autour de l’Aéronautique, simulateur de vol, bourse de bandes dessinées… Un festival de bande dessinées sur la thématique de l’aéronautique à Istres. +33 4 42 81 76 00 dernière mise à jour : 2022-10-04 par

