Festival Adolphe Sax Cinéma Le Louxor, 2 juin 2023, Paris.

Du vendredi 02 juin 2023 au dimanche 04 juin 2023 :

.Tout public. A partir de 4 ans. gratuit

Certains événements sont gratuits.

Le Festival de Musique Adolphe Sax est unique en son genre : il met en lumière le saxophone sous toutes ses coutures et s’installe dans le 18e arrondissement de Paris afin de rendre hommage au créateur de l’instrument, Adolphe Sax. C’est la 2e édition !

Le Festival Adolphe Sax reçoit cette année encore des artistes de renommée internationale mais aussi des entreprises spécialisées dans le saxophone.

Dès vendredi 2 juin à partir de 14h30, le Festival Adolphe Sax propose 4 rendez-vous pour découvrir des acteurs importants du monde du saxophone (Vandoren, Musique et Art, Selmer et Sax Machine), mettant en lumière des lieux emblématiques liés au génie-créateur, sur la Butte Montmartre, dans les 18e, 8e, 9e et 10e arrondissements de Paris. Ces quatre rendez-vous sont indépendants et gratuits mais nécessitent une réservation obligation via : https://my.weezevent.com/les-rendez-vous-dadolphe-sax-2023 .

Les concerts débuteront dans la soirée : vendredi 2 juin 2023 à 20h00. Rendez-vous au 360 Paris Music Factory, 32 rue Myrha pour le concert d’ouverture.

En première partie, le Duo Jean-Yves Fourmeau / Wenjiao Wang propose un récital Musiques d’ici et d’ailleurs : US, Norvège, France, Italie pour célébrer les 50 ans de carrière du saxophone Jean-Yves Fourmeau.

Le magnifique Quatuor Habanera, à l’occasion de ses 30 ans d’existence, vous invite à écouter en deuxième partie son nouveau programme qui inclut la création française du Quatuor de Vincent David. L’invité du quatuor : Alexandros Markeas.

Samedi 3 juin 2023, à 15h30, nous vous donnons rendez-vous à l’auditorium du Conservatoire du 9e arrondissement, 17 rue de Rochechouart pou un concert saxophone et clarinette. Carmen Lefrançois et Nicolas Nageotte formet le Duo Otolipo façonne une texture polyphonique à partir d’instruments monodiques. Les deux instrumentistes se font face, debout. La nudité extrême du dispositif donne l’occasion de surprendre par des illusions de démultiplication, fusion, et déplacement.

Puis, dimanche 4 juin, le Festival attend les plus de 4 ans pour un ciné-concert original à 11h au Louxor : en partenariat avec le Festival Adolphe Sax, le Louxor mettra l’accent sur le saxophone, dans sa belle salle historique, à l’occasion d’un ciné concert avec le Quatuor de saxophones Neva ( Florent Monfort, Hiroe Yasui, Evgeny Noviko, Mathieu Delage) et Wenjiao Wang.

À partir de 4 ans. Durée : environ 45 min.

Contenu : présentation de la famille des saxophones suivie d’une séquence d’environ 30 minutes de ciné-concert (films courts d’animation, Laurel et Hardy…)

En parallèle, le Festival propose son concert de clôture par l’Ensemble Ars Nova au Musée de Montmartre, toujours dimanche 4 juin à 11h, en salle Poulbot située 12 rue Cortot. En effet, la saison 2022-2023 marque un jalon symbolique fort pour l’ensemble instrumental Ars Nova qui, dans un monde en mouvement et aux multiples bouleversements, fêtera son 60e anniversaire.

Enfin, pour les novices, des ateliers découverte sont organisés :

— au Conservatoire du 9e arrondissement de Paris (17, rue de Rochechouart, 75009) le samedi 3 juin entre 13h30 et 15h

— au Musée de Montmartre (12, rue Cortot, 75018) le dimanche 4 juin entre 14h30 et 16h

Venez essayer le saxophone ou découvrir de près la famille des saxophones !

Inscrivez-vous : https://my.weezevent.com/ateliers-decouverte-du-saxophone-gratuits-festival-adolphe-sax-2023

Cinéma Le Louxor 170, boulevard magenta 75010 Paris

Contact : https://www.festivaladolphesax.com https://www.facebook.com/festivaladolphesax https://www.facebook.com/festivaladolphesax https://www.festivaladolphesax.com/le-festival

