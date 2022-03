Festival Adolphe Sax · Maxime Berton & Quatuor Yendo Le 360 Paris Music Factory Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le 360 Paris Music Factory, le samedi 4 juin à 20:30

DISTRIBUTION · MAXIME BERTON saxophones · QUATUOR YENDO Antonio Garcia Jorge saxophone soprano Jonathan Radford saxophone alto Antonin Pommel saxophone ténor Martin Trillaud saxophone baryton L’univers personnel de Maxime Berton vient flirter avec le talent des quatre saxophonistes de Yendo. Un concert crossover mêlant parties improvisées (M. Berton) et séquences écrites (Yendo) qui promet une ouverture à 360°. Ce concert est l’occasion pour Yendo et Berton de renouveler une collaboration antérieure. En clin d’œil à Jan Garbarek ou à Raphaël Imbert, les musiciens proposent de décloisonner les styles avec un programme dans lequel l’improvisation revisite et recrée des œuvres allant du baroque au XXIe siècle. Plus d‘informations sur [www.festivaladolphesax.com](http://www.festivaladolphesax.com)

Crossover (classique + jazz)
Le 360 Paris Music Factory
32 Rue Myrha, 75018 Paris

2022-06-04T20:30:00 2022-06-04T22:00:00

