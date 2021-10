Abbeville Abbeville Abbeville, Somme Festival accordéon et de la chanson Abbeville Abbeville Catégories d’évènement: Abbeville

Somme

Festival accordéon et de la chanson Abbeville, 31 octobre 2021

2021-10-31 14:30:00 – 2021-10-31

Le dimanche 31 octobre se tiendra le Festival Annuel de l'Accordéon et de la Chanson en présence de Jérôme Beroudiaux, Amandine Musichini accordéoniste, Michel Pruvot et bien d'autres +33 3 22 31 34 89

Abbeville

