Festival Accolades eaux plurielles Isigny-sur-Mer Isigny-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Isigny-sur-Mer

Festival Accolades eaux plurielles Isigny-sur-Mer, 2 août 2022, Isigny-sur-Mer. Festival Accolades eaux plurielles

1126 route des chênes Le lieu Daguet Vouilly Isigny-sur-Mer Calvados Le lieu Daguet 1126 route des chênes

2022-08-02 15:00:00 15:00:00 – 2022-08-06 22:00:00 22:00:00

Le lieu Daguet 1126 route des chênes

Isigny-sur-Mer

Calvados Isigny-sur-Mer Le Haras du vieux château, à Carentan les Marais, et le lieu Daguet, à Isigny-sur-Mer, accueilleront le festival Accolades eaux plurielles, du 2 au 6 août 2022. Théâtre, musique, littérature, sculpture et peinture retrouveront leur public en ces lieux uniques pour cinq jours de créations et de performances. Le Haras du vieux château, à Carentan les Marais, et le lieu Daguet, à Isigny-sur-Mer, accueilleront le festival Accolades eaux plurielles, du 2 au 6 août 2022. Théâtre, musique, littérature, sculpture et peinture retrouveront leur public en ces… accoladeseauxplurielles@gmail.com +33 7 81 60 70 31 https://www.accoladeseauxplurielles.com/ Le Haras du vieux château, à Carentan les Marais, et le lieu Daguet, à Isigny-sur-Mer, accueilleront le festival Accolades eaux plurielles, du 2 au 6 août 2022. Théâtre, musique, littérature, sculpture et peinture retrouveront leur public en ces lieux uniques pour cinq jours de créations et de performances. Sophia / Festival-Accolades-eaux-plurielles

Le lieu Daguet 1126 route des chênes Isigny-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-06-15 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Isigny-sur-Mer Other Lieu Isigny-sur-Mer Vouilly Adresse Isigny-sur-Mer Calvados Le lieu Daguet 1126 route des chênes Ville Isigny-sur-Mer lieuville Le lieu Daguet 1126 route des chênes Isigny-sur-Mer Departement Calvados

Isigny-sur-Mer Vouilly Isigny-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/isigny-sur-mer/

Festival Accolades eaux plurielles Isigny-sur-Mer 2022-08-02 was last modified: by Festival Accolades eaux plurielles Isigny-sur-Mer Isigny-sur-Mer Vouilly 2 août 2022 1126 route des chênes Le lieu Daguet Vouilly Isigny-sur-Mer Calvados

Isigny-sur-Mer Calvados