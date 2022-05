Festival Académie Ravel

Festival Académie Ravel, 27 août 2022, . Festival Académie Ravel

2022-08-27 20:00:00 – 2022-08-27 Sol Gabetta: Violoncelle

Bertrand Chamayou: piano Chickering 1868

François Lazarevitch: Flûte

Weber, Chopin

Programme: Piano chickering 1868, cordes cello boyaux et flûte ancienne

Felix MENDELSSOHN (1809 – 1847) – Variations concertantes, Op 17

Frédéric CHOPIN (1818 – 1849) – Sonate en sol mineur, Op 65

(Allegro moderato / Scherzo : Allegro con brio / Largo / Finale : Allegro)

Carl Maria von WEBER (1798 – 1826) – Trio en sol mineur, Op 63

