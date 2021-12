Metz Metz Metz, Moselle FESTIVAL – ABRAZO TANGO METZ Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

FESTIVAL – ABRAZO TANGO METZ Metz, 29 mai 2022, Metz. FESTIVAL – ABRAZO TANGO METZ Metz

2022-05-29 – 2022-05-29

Metz Moselle http://festival.abrazo-tango.fr/ ABRAZO TANGO METZ

Metz

dernière mise à jour : 2021-08-27 par

Détails Catégories d’évènement: Metz, Moselle Autres Lieu Metz Adresse Ville Metz lieuville Metz