2022-05-10 – 2022-05-18

Vire Normandie Calvados

Après une édition 2021 dans un format réservé aux établissements scolaires, nous avons hâte de développer le festival comme nous l’avons rêvé : un endroit de rencontre autour de l’adolescence par le théâtre; un endroit de dialogue, d’écoute, de fête entre adolescents mais ouvert aussi aux adultes, ou les uns parlent aux autres au travers du théâtre. Nous pensons ce festival chaque année avec un fil rouge de lecture. La première saison était l’Âge des possibles, la deuxième Matière à Vivre. Pendant toute la saison 20/21 perturbée par la crise sanitaire nous avons écouté et interrogé les collégiens et lycéens dans leurs ressentis face à ce que nous traversions. C’est avant tout d’humanité qu’ils et elles nous ont parlé. Avec le titre Parmi les siens cette nouvelle édition tentera de traduire ces enjeux.

Chacun des projets choisi questionne à sa manière les liens familiaux, les héritages, la transmission, les rites de passages, les règles sociales. Repères qui nous aident à nous construire et sur lesquels on se recentre en temps de crise, mais qui peuvent aussi nous entraver, nous enfermer, et parfois nous imposent de nous en libérer pour trouver son identité.

Autour des spectacles qui chacun évoquera ce thème à sa manière, nous vous proposerons nombre de moments de rencontre, de réflexion, de restitution de travaux engagés tout au long de la saison par les jeunes avec lesquels nous travaillons. Nous multiplierons les lieux de convivialité qui nous ont tant manqué la saison passée. Alors réservez la période pour nous retrouver, retrouver les vôtres, vous retrouver chacun au travers des autres.

+33 2 31 66 16 00 https://www.lepreaucdn.fr/

