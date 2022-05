Festival « A tout bout d’chants » – Cloture, 24 septembre 2022, .

Festival « A tout bout d’chants » – Cloture

2022-09-24 – 2022-09-24

Voici la dernière date des 3 rendez-vous musicaux de l’été sur CAMPNEUSEVILLE

Le festival « A tout bout d’chants » est un festival de musique intemporelle, de variété et populaire, avec des artistes professionnels et amateurs, d’ici ou d’ailleurs, interprétant des chansons d’hier à aujourd’hui et que nous continuons de chanter « à tout bout d’chants ».

Ce festival c’est aussi des lieux différents, pour découvrir à la fois des styles de musique et des lieux différents de ce village « au bout de la Normandie » comme certains le disent mais où l’on chante à « tout bout d’chants » même peut-être au bout de nos champs !

Réservation conseillé : 06 47 16 75 39

Voici la dernière date des 3 rendez-vous musicaux de l’été sur CAMPNEUSEVILLE

Le festival « A tout bout d’chants » est un festival de musique intemporelle, de variété et populaire, avec des artistes professionnels et amateurs, d’ici ou d’ailleurs,…

+33 6 47 19 75 39 http://www.cdhaa.fr/

Voici la dernière date des 3 rendez-vous musicaux de l’été sur CAMPNEUSEVILLE

Le festival « A tout bout d’chants » est un festival de musique intemporelle, de variété et populaire, avec des artistes professionnels et amateurs, d’ici ou d’ailleurs, interprétant des chansons d’hier à aujourd’hui et que nous continuons de chanter « à tout bout d’chants ».

Ce festival c’est aussi des lieux différents, pour découvrir à la fois des styles de musique et des lieux différents de ce village « au bout de la Normandie » comme certains le disent mais où l’on chante à « tout bout d’chants » même peut-être au bout de nos champs !

Réservation conseillé : 06 47 16 75 39

dernière mise à jour : 2022-05-25 par