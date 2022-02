Festival A Portée de Voix Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir Des spectacles en salle, sous chapiteau, sur le marché, sur les bords de l’Huisne, un bal, une guinguette !

Des rendez-vous chanson pour tous les âges, des ateliers participatifs pour chanter

Programme complet www.festivalaporteedevoix.com festivalaporteedevoix@orange.fr +33 2 37 53 03 93 Des spectacles en salle, sous chapiteau, sur le marché, sur les bords de l’Huisne, un bal, une guinguette !

