Dans ma coquille Festival A pas contés – La Minoterie Dijon

Dijon

Dans ma coquille Festival A pas contés – La Minoterie, 7 février 2023, Dijon. Dans ma coquille 7 et 8 février 2023 Festival A pas contés – La Minoterie Trés jeune public – Cirque et Musique Festival A pas contés – La Minoterie dijon Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté Une pièce jeune public pour une flutiste, un violoncelliste et les deux pieds – deux mains d’un circassien. ​ Dans ma coquille est un spectacle qui retrace le chemin d’un personnage qui revient sur son enfance en l’imaginant un peu différemment. Quand les souvenirs sont trop lointains, il faut bien les compléter par quelques créations de l’esprit… C’est ainsi qu’il naît dans l’eau et qu’il est doté tout naturellement des pouvoirs d’un Peter Pan des nouveaux temps… Tout en s’appuyant sur les sons et les mélodies de nos deux musiciens virtuoses, le jeu est guidé par les émotions et les humeurs de notre petit homme qui enchaine avec facilité les exploits circassiens. On suit le rythme de ce jeune aventurier qui redécouvre les plaisirs des voyages, les surprises de l’inattendu au grès des rêves de son enfance et de son imagination débordante d’adulte décidé à nous délivrer quelques facettes de l’enfant qu’il est resté. Au plateau, dans une chambre en forme de caverne aquatique, une coquille se découvre, demi-sphère creuse pouvant accueillir notre personnage. Cet objet insolite, selon ce qu’il représente au fil du spectacle, est notre support pour démarrer une narration fantastique, une écriture par l’image poétique : berceau coquillage, bascule acrobatique, bolide de l’espace, coque d’un bateau, chapeau trop grand, parachute porté par le vent, carapace de tortue, île perdue au milieu des océans…

2023-02-07T09:30:00+01:00

2023-02-08T11:30:00+01:00

