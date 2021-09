Dijon Jardin de l'Arquebuse,Dijon Côte-d'Or, Dijon Festival A Pas Contés – Dijon Jardin de l’Arquebuse,Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

du vendredi 17 septembre au samedi 18 septembre à Jardin de l’Arquebuse, Dijon

A bord de poussettes équipées permettant la diffusion de sons et la manipulation d’objets, les enfants traversent les quatre saisons d’une année autour du personnage d’Okami à la recherche de demain. Une joyeuse cohorte arpente ainsi l’espace public entre musique, chansons, théâtre et arts plastiques, pour une expérience immersive et sensible, qui s’adresse aussi bien aux tout-petits qu’aux adultes qui les accompagnent.

Entrée libre sur réservation

A bord de poussettes équipées permettant la diffusion de sons et la manipulation d'objets, les enfants traversent les quatre saisons d'une année autour du personnage d'Okami à la recherche de demain. Jardin de l'Arquebuse,Dijon 1 Av. Albert 1er, 21000 Dijon Dijon La Gare Côte-d'Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T10:40:00;2021-09-17T12:30:00 2021-09-17T13:10:00;2021-09-17T16:00:00 2021-09-17T16:40:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T11:40:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:40:00

Détails Catégories d'évènement: Côte-d'Or, Dijon Lieu Jardin de l'Arquebuse,Dijon Adresse 1 Av. Albert 1er, 21000 Dijon Ville Dijon