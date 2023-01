Festival A pas contés Dijon, 27 janvier 2023, Dijon .

Festival A pas contés

Lieux multiples Dijon Côte-d’Or multiples Lieux

2023-01-27 – 2023-02-10

multiples Lieux

Dijon

Côte-d’Or

5.5 5.5 EUR Conçu comme une véritable fête des arts et du spectacle vivant, le festival « A pas contés » est un festival international dédié à la rencontre entre le spectacle vivant, les arts et tous les publics dès la prime enfance. Cette parenthèse festive et colorée du mois de février vous fait oublier, pour un moment, le froid de l’hiver. Théâtre, musique, danse et cirque sont représentés par des compagnies locales, nationales et étrangères qui vous montrent avec plaisir leur talent. Depuis sa première édition, en 2000, le festival « A pas contés » n’a pas cessé de se développer et est devenu une référence en matière de spectacle jeune public.

accueil@abcdijon.org +33 3 80 30 98 99

