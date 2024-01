Festival À pas contés Théâtre des Feuillants Dijon, lundi 19 février 2024.

Festival À pas contés Théâtre des Feuillants Dijon Côte-d’Or

Organisé depuis plus de 20 ans par l’Association Bourguignonne Culturelle (ABC), le festival À pas contés met en lumière des propositions variées, avec l’envie d’éveiller l’ensemble des générations à la découverte du spectacle vivant.

Avec une programmation riche et variée pour les tout-petits comme pour les plus grands, le festival propose au total 20 spectacles dans différents lieux de Côte-d’Or.

En partenariat avec le Département, À pas contés vous invite à découvrir le spectacle « Rivières… », spécifiquement créé pour les petits.

RIVIÈRES…

Représentation 30 minutes • à partir de 18 mois

Au bord d’une rivière ou d’un cours d’eau, promenez-vous. Invitez les enfants à faire le silence et ensemble écouter. Quels sons entendez-vous ?

Lundi 19 février à 9h15 et à 10h30

Mardi 20 février à 9h15 et à 10h30

Mercredi 21 février à 9h15 et à 10h30

Ces représentations auront lieu dans la salle Henri Berger, au Conseil Départemental de la Côte-d’Or, 1 rue Joseph Tissot à Dijon.

Tout le programme en ligne ici https://www.calameo.com/read/001115914d9104493863f EUR.

Théâtre des Feuillants 9 rue Condorcet

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté accueil@abcdijon.org

