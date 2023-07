Festival à ma place : « piscine » Home Sweet Môme / rue aux enfants Paris, 24 juillet 2023, Paris.

Le samedi 29 juillet 2023

de 17h30 à 18h30

Le jeudi 27 juillet 2023

de 16h45 à 17h45

Le mercredi 26 juillet 2023

de 11h00 à 12h00

Le mardi 25 juillet 2023

de 16h30 à 17h30

Le lundi 24 juillet 2023

de 17h00 à 18h00

.Tout public. A partir de 8 ans. gratuit

Et s’il fallait se perdre pour trouver un meilleur chemin?

En ce moment, la vie d’Elodie Dubuc c’est un peu comme faire du vélo avec les pneus crevés, ça avance mais c’est dur. Elle aimerait tellement aller mieux. Mais c’est quoi au juste être heureux? Écrasée par ces questions, elle décide d’aller à la piscine. Mais le cauchemar continue, la piscine n’est pas là. C’est la goutte d’eau! Elle ne repartira pas sans avoir fait ses longueurs. Elle sort une craie, dessine une piscine au sol et saute… Et là, le miracle se produit: Elodie ne tombe pas, elle virevolte! Elle nage! Elle plonge de plus en plus haut!

Comment va-t-elle partager cette découverte extraordinaire?

Home Sweet Môme / rue aux enfants Rue Richomme 75018 Paris

Contact : https://m.facebook.com/p/Pièces-à-emporter-100057669002116/ https://www.piecesaemporter.com/spectacles/piscine/p:1

