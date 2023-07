Festival à ma place : le mental de l’équipe Jardin du ver têtu Paris, 21 juillet 2023, Paris.

Le mardi 25 juillet 2023

de 14h30 à 15h15

Le vendredi 21 juillet 2023

de 17h00 à 17h45

.Tout public. A partir de 12 ans. gratuit

Coup franc à deux minutes de la fin. Le match vacille…

2 comédiennes s’emparent d’une fantaisie footbalistique. Le coup franc doit être tiré, mais on ne sait pas encore quel sera le tireur : le joueur habituellement désigné, Granger, esprit toujours et absolument positif, ou Monod dont l’âme souffre. Elles nous entrainent sur le terrain en interprétant : l’entraineur, le sophrologue, le goal, et 4 joueurs bleus et rouges. Le foot vu du côté du mental et du rire. Le suspens est à son comble.

Jardin du ver têtu 22 rue Bernard Têtu 75019 Paris

Contact : https://m.facebook.com/p/Pièces-à-emporter-100057669002116/ https://m.facebook.com/p/Pièces-à-emporter-100057669002116/ https://www.piecesaemporter.com/spectacles/le-mental-de-l-equipe/p:1

mental