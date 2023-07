Festival à ma place : « INSIDE the BOX » Chapiteau de la fontaine aux images Clichy sous bois, 2 août 2023, Clichy sous bois.

Le lundi 07 août 2023

de 17h00 à 17h20

Le vendredi 04 août 2023

de 17h00 à 17h20

Le jeudi 03 août 2023

de 14h30 à 14h50

Le mercredi 02 août 2023

de 18h30 à 18h50

.Tout public. A partir de 10 ans. gratuit

Entre instantanéité d’un bonheur explosif et déception absolue d’une seconde inattentive.

INSIDE the BOX mêle danse contemporaine, boxe, course et théâtre. S’inspirant de leurs expériences personnelles autour d’un ring et d’un stade, ces deux femmes sont face à elles-mêmes et s’acharnent à mener les combats qui s’imposent en mettant en évidence toutes les émotions et les pensées contradictoires d’un instant sportif.

Elles interprètent une seule situation, une seule femme en deux versants : Celle qui lâche VS Celle qui tient; Celle qui court VS Celle qui doute; Celle qui encourage VS Celle qui a peur… LA BOXE comme situation concrète et LA COURSE comme allégorie du temps qui passe, des victoires possibles, du marathon à parcourir…

Entre instantanéité d’un bonheur explosif et déception absolue d’une seconde inattentive, l’émotion est au cœur de cette création. CONTINUER, TENIR TETE et RESISTER à L’ABANDON en est le Leitmotiv.

Chapiteau de la fontaine aux images Stade Roger Caltot 93390 Clichy sous bois

Pascal Clarisse