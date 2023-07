Festival à ma place : « FRANGINES » Jardin du ver têtu Paris, 19 juillet 2023, Paris.

Le mardi 01 août 2023

de 14h30 à 15h15

Le vendredi 28 juillet 2023

de 17h00 à 17h45

Le jeudi 20 juillet 2023

de 16h45 à 17h30

Le mercredi 19 juillet 2023

de 17h00 à 17h45

.Tout public. gratuit

C’est une conquête, un rituel, une danse qui agit et se partage.

Des corps et des voix de femmes questionnent leur place dans l’espace public et social, dans l’Histoire.

C’est une conquête : manifester, agir ensemble, se soulever.

C’est un rituel : souffler, se soutenir, lancer un sortilège.

C’est une danse qui agit, s’adresse et se partage.

Ensemble, nous allons jeter un sortilège pour tenter de transformer quelque chose et se soutenir dans notre capacité à lutter joyeusement.

Jardin du ver têtu 22 rue Bernard Têtu 75019 Paris

Contact : https://m.facebook.com/p/Pièces-à-emporter-100057669002116/ https://m.facebook.com/p/Pièces-à-emporter-100057669002116/ https://www.piecesaemporter.com/spectacles/frangines/p:1

