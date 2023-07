Festival à ma place : Batuc écolo Home sweet Mome, rue aux enfants Paris, 10 août 2023, Paris.

Le samedi 12 août 2023

de 16h00 à 18h00

Le vendredi 11 août 2023

de 15h00 à 17h00

Le jeudi 10 août 2023

de 14h30 à 16h30

.Tout public. A partir de 5 ans. gratuit

Transforme tes déchets en instrument de musique, et fais en un spectacle !

Un atelier pour faire rimer musique avec écologie. On y explore les grandes notions de la gestion des déchets par des petits jeux ludiques, de comment on peut les appliquer à la musique, puis on apprend à fabriquer des instruments de récup’ qui nous serviront pour notre défilé musical.

L’objectif est de sensibiliser à l’écologie et à notre impact sur le monde, tout en s’amusant. Les enfants pourront expérimenter différents sons et décorer leur instruments à leur envie. Nous explorerons également les bases du rythme pour monter une déambulation sur l’exemple des défilés de percussions bréziliens : les batucadas.

Home sweet Mome, rue aux enfants Rue Richomme 75018 Paris

Contact : https://www.facebook.com/p/Pièces-à-emporter-100057669002116/?paipv=0&eav=Afb8jqYS15Q7ZVHI4tfi-eHpx2egrmvqEsPxBoqKyRgj8SHVAw_6Qcv8bq9-9q_bfaM&_rdr https://www.facebook.com/p/Pièces-à-emporter-100057669002116/?paipv=0&eav=Afb8jqYS15Q7ZVHI4tfi-eHpx2egrmvqEsPxBoqKyRgj8SHVAw_6Qcv8bq9-9q_bfaM&_rdr https://piecesaemporter.com/festival-a-ma-place-ete-22-toutes-les-dates

Batuc et écolo