Festival à ma place : Arpenteuses
Chapiteau de la fontaine aux images
Clichy sous bois

de 17h00 à 17h30

de 18h30 à 19h00

de 14h30 à 15h00

de 17h00 à 17h30

.Tout public. A partir de 6 ans. gratuit

Des chaises et un trio d’arpenteuses, pour bâtir une installation éphémère. C’est un projet chorégraphique, un tissage scénographique qui développe à partir de la relation du corps et de l’objet quotidien – la chaise, une écriture en mouvement, un lieu d’exploration, de métamorphose et de dialogue.

C'est une installation éphémère dans un pliage, dépliage permanent. Elle convoque trois présences s'inventant architectes d'un espace qui se recompose sans cesse.

Chapiteau de la fontaine aux images
Stade Roger Caltot
93390 Clichy sous bois

