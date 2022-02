Festival à l’Est Rouen Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Ce festival aura lieu au Musée des beaux-arts de Rouenn et au Kinepolis Rouen mais également dans toute la Normandie du 22 au 27 février 2022. Cette édition proposera des oeuvres d'Europe centrale et orientale à travers sa compétition A l'Est mais aussi des films d'Amérique latine dans sa compétition d'Est en Ouest. Tous ces films sont des avant-premières ou des inédits, qui nous l'espérons vous inviterons au voyage et à la réflexion. Une compétition de courts-métrages où seront présentés des courts-métrages normands nous permettra là aussi de nous évader.

