Festival A l’Est des Dunes Fréhel, 18 août 2021-18 août 2021, Fréhel.

Festival A l’Est des Dunes 2021-08-18 – 2021-08-18

Fréhel Côtes d’Armor

A l’Est Des Dunes (AEDD) est une association qui contribue à l’animation culturelle du territoire.

Au programme le 18 Août à la Vallée de Diane

Daniel BECHET

Daniel BECHET est un artiste franco-américain, fils du célèbre Sidney BECHET

Musicien et compositeur, il pratique la batterie, les percussions et le piano.

Daniel débute la batterie à 13 ans avec Kenny CLARKE et étudie avec Art Taylor.

Remarqué par son étonnante technique, il part aux Etats-Unis et accompagne plusieurs artistes comme Dexter GORDON, Johnny GRIFFIN, Ben WEBSTER, Bob WILBER.

En 1999, avec Olivier FRANC, il forme « le Daniel-S Bechet Quintet » qui reprend les grands succès de son père.

Infos et réservation: https://www.alestdesdunes.com

