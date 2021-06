Fréhel Fréhel Côtes-d'Armor, Fréhel Festival A l’Est des Dunes Fréhel Fréhel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Fréhel Côtes d’Armor Fréhel A l’Est Des Dunes (AEDD) est une association qui contribue à l’animation culturelle du territoire. Au programme le 4 Août à la chapelle Notre-Dame des Sables: Gabriel STERN Gabriel Stern est un jeune pianiste franco-israélien de 28 ans.

Lauréat de concours internationaux en particulier le Premier Prix au Concours international de Montrond les Bains (Catégorie Grand Prix Concert 2012).

Remarqué pour le choix de ses programmes audacieux, Gabriel consacre notamment une série de récitals à Liszt en 2019, avec l’intégrale des 12 Études d’exécution transcendante.

Il a gravé en 2019 les Variations Goldberg de J.S. Bach En première partie, Emma Lefort-Perreault, lauréate 2020 de la fondation Daverio,

