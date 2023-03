Festival : à la rue ! Menetou-Salon Catégories d’Évènement: Cher

Festival : à la rue !, 30 juin 2023, Menetou-Salon

2023-06-30 15:00:00 – 2023-07-02 01:00:00

Cher Trois jours de spectacles de rue, cirque, théâtre de rue, musique… vous sont proposés par Le Carroi. contact@lecarroi.fr +33 2 48 57 17 05 http://www.lecarroi.fr/ Festival à la rue

