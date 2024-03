FESTIVAL « A LA RENCONTRE » Agde, samedi 18 mai 2024.

FESTIVAL « A LA RENCONTRE » Agde Hérault

Festival à l’initiative de l’Association Génération Music autour de la découverte de la culture gitane.

4ème édition de ce festival autour de la culture gitane .

13h>19h Concours de danse rumba flamenca, bal sévillan, remise des prix, défilé de mode flamenca par Mélissa Cruz, scène ouverte (sur inscription pour les écoles participantes au concours).

19h>23h Flash mob de danse rumba, défilé de mode flamenca par Mélissa Cruz, spectacle de danse flamenca avec les danseurs El Luco et la Rosa Negra, Jésus de la Manuela et Luisa Munoz au chant et Manuel Gomez à la guitare.

22h30 Animation musicale

Possibilité de restauration sur place sur réservation uniquement flora.couret@hotmail.fr 06.13.47.62.48

>Informations 06.16.11.40.96 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18

fin : 2024-05-18

Avenue du 8 mai 1945

Agde 34300 Hérault Occitanie

