Festival « A fond la cale » Bréhal, 4 août 2022, Bréhal.

2022-08-04 – 2022-08-07

Bréhal 50290

Toujours aussi déjanté et décalé le festival « A fond la cale » est avant tout unique avec sa course d’Objets Flottants Non Identifiés (OFNI) et sa course des joyeux baleiniers. Mêlant spectacles, concerts, animations de rue, marché artisanal, c’est LE rendez-vous incontournable des vacances. Du jeudi 4 au dimanche 7 août, tout est GRATUIT !

communication@brehal.fr +33 2 33 61 61 24 https://www.ville-brehal.fr/

