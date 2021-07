Festival à Cussangy Cussangy, 20 août 2021-20 août 2021, Cussangy.

Festival à Cussangy 2021-08-20 – 2021-08-22

Cussangy Aube Cussangy

Eur 5 20 Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 août : CUSSANGY – 3ème Festival à Cussangy. « Cussangy en histoire(s) » et le CALAS invitent à nouveau la compagnie bretonne : La Forge Campin des « Petites Roches ».

La Forge Campin, du collectif des « Petites Roches », est une compagnie de théâtre bretonne créée en 2006 par Sandrine Le Mével Hussenet (auteure), Alain Rault (comédien) et Élouan Le Flohic (régisseur lumière), rejoints par Michel Devillers (saxophoniste et violiste), Béatrice Lachaud (auteure-compositrice-interprète-guitariste) et Gaëlle Ealet (slameuse-chanteuse-guitariste). Invité à nouveau, cet été 2021, après l’absence de 2020 pour raison sanitaire, à Cussangy, village d’enfance de Sandrine LMH, le collectif présente, avec l’association Lire et faire Lire, les créations et événements suivants :

Vendredi 20 août 17h, en l’église Saint-Léger : Conférence et visite : « Cussangy son histoire, son église » à partir du livre « un village de l’Aube, raconté par ses habitants ». Arlette et André Hussenet de l’association « Cussangy en histoire(s) » ouvrent le festival (livre dédicacé).

Vendredi 20 août 20h, en l’église Saint-Léger : Texte et musique : « Légendes de Cussangy ». Création : Sandrine LMH (texte et lecture) et Michel Devillers (viole de gambe). Regard : Valérie Outin. Légendes inventées, sur fond d’Histoire, de traces archéologiques et de mythologies. (Recueil dédicacé).

Samedi 21 août 14h, salle polyvalente : Théâtre : « Frères Numains ». Pièce créée en mai 2018 à Josselin (56), avec Alain Rault (seul en scène). Texte de Florence Pazzottu. Mise en scène : Gaëtan Emeraud. Parole colère, en une seule et même phrase rythmée et essoufflée, pour dénoncer l’inhumain de l’humanité.

Samedi 21 août 15h, dans la cour de l’école : Récréation : Histoires pour enfant. L’association locale Lire et faire Lire vient raconter des histoires aux grands comme aux petits.

Samedi 21 août 16h, rendez-vous devant le Monument. Concert : « Saxachronismes » – saxophone, looper et viole de gambe, par Michel Devillers, compositeur, interprète et improvisateur, maintenant bien connu des amateurs du festival. Un seul en scène pour un concert multiple, riche en couleurs et irisations.

Samedi 21 août 20h, en l’église Saint-Léger : Hommage à Anne Sylvestre : « Frangines », avec Gaëlle Ealet (guitare, chant et textes), Béatrice Lachaud (guitare, chant et textes) et Sandrine LMH (chant et textes). Textes, chansons et guitares : comment ces trois femmes ont été inspirées par la grande dame. Hommage en l’église où Anne Sylvestre était venue chanter avec Serge Hureau et Olivier Hussenet « Bête à Bon Dieu ».

Dimanche 22 août 14h, sallepolyvalente : Monologue : « L’Homme qui marche » (30mn). Texte de Sandrine LMH (voix), accompagnement musical : Michel Devillers (viole de gambe et cajon), Béatrice Lachaud et Gaëlle Ealet (guitares). Parole mythique d’un exilé.

Dimanche 22 août 15h30, sous l’Arbre de la Liberté (derrière la salle polyvalente) : Récital : « Béa » – voix et guitare, Béatrice Lachaud, auteure-compositrice-interprète-guitariste. Chansons intimes, humanistes et engagées.

Tarifs : 5 € pour 1 spectacle – 12 € pour les 3 – 15 € pour les 4 – 20 € pour les 7

Contact : andre.hussenet870@orange.fr

andre.hussenet870@orange.fr

dernière mise à jour : 2021-06-25 par