Festival A Bout de Courts Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire, Nièvre

Nièvre

Festival A Bout de Courts

du vendredi 1 octobre au samedi 16 octobre à Médiathèque de Cosne

du vendredi 1 octobre au samedi 16 octobre à Médiathèque de Cosne

**Du 1er au 16 octobre le film de genre est à l’honneur de cette 8e édition du festival À Bout De Courts.** **Apparitions, fantômes, revenants… quand le cinéma s’empare du paranormal !** _Animations gratuites, inscriptions auprès de vos médiathécaires ou au 03-86-20-27-00_ **Vendredi 1 octobre** – à la médiathèque de Cosne à 18h30 et 19h30 : Escape Game « Amelia’s Secret » **Samedi 2 octobre** à la médiathèque de Cosne – 14h Atelier d’écriture à suspense – 15h Atelier maquillage effets spéciaux – 17h Projection et mini-concert avec Elise Berthelier, comédienne et musicienne **Mercredi 6 octobre** – Murmures de contes frissons à 10h30 à la Médiathèque de Neuvy, à 16h à la médiathèque de Cosne – Découverte de la table Mash-Up à 15h à la Médiathèque de Donzy **Vendredi 8 octobre** – à la Médiathèque de Cosne à 16h30 Découverte de Resident Evil 7 en réalité virtuelle , à 18h30 et 19h30 : Escape Game « Amelia’s Secret » – Jeu de rôles à 18h30 à la Médiathèque de Donzy **Samedi 9 octobre** -Découverte de la table Mash-Up à 10h30, Médiathèque de Neuvy – Projection-Débat avec Spirit Xperienz à 17h, Médiathèque de Cosne **Mercredi 13 octobre** à la Médiathèque de Cosne – Découverte de la table Mash-Up à 10h30, 14h, 15h – Projection et rencontre : Lignes d’Erre à 17h **Vendredi 15 octobre** – Projection-débat ” Le film de genre” animé par Vincent Wulleman à 17h, Médiathèque de Cosne **Samedi 16 octobre** – Projections de courts-métrages & Remise des prix à 14h, à l’Eden cinéma de Cosne sur Loire **#aboutdecourts**

Gratuit, Pass sanitaire, sur inscription

Festival mettant à l’honneur le court-métrage, 8ème édition. Médiathèque de Cosne 6 rue des forges 58200 cosne cours sur loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

2021-10-01T14:00:00 2021-10-01T14:30:00;2021-10-08T14:00:00 2021-10-08T19:00:00;2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T19:00:00

